Spel ‘Strijden of snitchen’ voor Wellantcollege

Aalsmeer – De eerste exemplaren van het spel ‘Strijden of snitchen: It’s a serious game’ zijn uitgereikt aan het Wellantcollege de Groenstrook. Het spel maakt voor jongeren op heel praktische wijze duidelijk dat op het eerste gezicht kleine keuzes die zij maken het verschil kunnen zijn tussen wel of niet in de jeugdcriminaliteit terechtkomen. Het spel is ontwikkeld door STRDR, een organisatie van jeugdigen met een verleden in detentie of jeugdzorg plus. Het spel wordt door de gemeente geschonken aan alle Aalsmeerse scholen in het voortgezet onderwijs, het jongerenwerk en de politie. Het is bedoeld om jeugdcriminaliteit op scholen bespreekbaar te maken. Op basis van waargebeurde levensverhalen van jongeren worden de spelers van het spel stap voor stap meegenomen in keuzes tussen goed en kwaad.

Snitchen of zwijgen

Snitchen, ofwel verraden, is een term die onder de jeugd steeds meer leeft. Snitch jij een vriend dan ben je een verrader en wil niemand meer iets met je te maken hebben. Maar wat als een vriend een mes op zak draagt? Of jij weet dat klasgenoten drugs gebruiken tijdens de les? Voor jongeren is dit een dilemma: snitch ik of zwijg ik om de goede relatie te bewaren? “We zien steeds meer jongeren ‘actief’ worden en verstrikt raken in de mores van de straat”, zegt Martine Kroezen, oprichter van stichting STRDR. “Veel jongeren realiseren zich niet hoe serieus de gevolgen kunnen zijn, je speelt met je toekomst. Daarom heet het spel ‘It’s a serious game’. We hopen dat jongeren door onze levens na te spelen zich bewust worden van wat ze echt op het spel zetten.”

Bespreekbaar maken

Scholen kunnen met dit spel jeugdcriminaliteit op een laagdrempelige en interactieve wijze bespreekbaar maken. Doel is om jongeren bewuster te maken van de invloed van keuzes die zij maken. Het spel kan gespeeld worden tijdens de lessen burgerschap, maatschappijleer of tijdens de inloop bij het jongerenwerk. Eén van de redenen voor het Wellantcollege om het spel graag te willen hebben, is de praktische inslag ervan. “Het spel is groepsgewijs en individueel te spelen”, zegt Marieke Jonker, schoolleider onderbouw. “We hopen voor ons op nog meer inzicht in wat er speelt onder onze leerlingen. En voor hen op meer inzicht in de reikwijdte van de beslissingen die ze nemen.”

Beslissende keuzes

De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk om preventief aandacht te besteden aan het onderwerp jeugdcriminaliteit. “Bijna geen enkele jongere kiest bewust voor een carrière in de criminaliteit, er is eigenlijk altijd sprake van een geleidelijk proces van verkeerde keuzes waardoor het mis gaat”, zegt wethouder jeugdzaken Bart Kabout. “Dit spel heeft aandacht voor die verschillende fases en de beslissende keuzes. De dilemma’s worden bespreekbaar.” Meer informatie over STRDR is te vinden op www.strdr.nu.

Foto: Wethouder jeugd Bart Kabout speelt ‘Strijden of snitchen’ met Marieke Jonker, schoolleider onderbouw bij het Wellantcollege.