Speeltuintje in Geerland gerenoveerd en open!

Kudelstaart – Het is een flinke klus geweest, maar na twee maanden werken is het speelplaatsje in Geerland in gebruik genomen door de kinderen in de buurt. Het groen wordt de komende weken aangeplant.

Veertig jaar geleden werden de woningen in Geerland opgeleverd. Er kwamen allemaal jonge gezinnen te wonen. De ontwikkelaar had daar rekening mee gehouden en drie speelplaatsjes en een trapveldje in de wijk ingetekend.

Na 40 jaar was het de hoogste tijd voor een renovatie. Eén speelplaatsje was 20 jaar geleden al opgeheven. De huidige renovatie ging ten koste van het tweede speeltuintje in Geerland. Het overgebleven centraal gelegen speeltuintje is nu opnieuw ingericht in goed overleg met de direct omwonenden. Er zijn ronde vormen gebruikt en de ondergrond bestaat dit keer niet uit rubberen tegels, maar is kunstgras. Kinderen zijn enthousiast en hebben de spelattributen gelijk in gebruik genomen. De Dorpsraad was van plan het speeltuintje te openen met een buurtborrel, helaas kon deze vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan het speeltuintje in de Pasteurstraat.

Renovatie

De gemeenteraad heeft via een motie het college van b&w opgeroepen een inhaalslag te maken met de renovatie van de speelplaatsjes in Aalsmeer en Kudelstaart. Het college heeft aan deze oproep gehoor gegeven en extra budget uitgetrokken om speelplaatsjes op te knappen. Dat kan niet in één jaar geregeld worden. De Dorpsraad Kudelstaart wil samen met de gemeente een prioritering opstellen van de op te knappen speeltuintjes. Samen werken aan een mooier Kudelstaart!