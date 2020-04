Speelpleintje met een lieve boodschap…

Aalsmeer – Op het speelpleintje in de Fuutlaan spelen regelmatig kinderen uit de buurt. Op zich niet zo opzienbarend, maar als je niet naar school toe hoeft, ga je toch andere dingen bedenken.

Vaak rennen ze dan wat rond of zitten op het bankje wat te kletsen en een hapje te eten. Of, ze tekenen wat met stoepkrijt op de tegels. Hieruit blijkt, dat ze toch over dingen nadenken, want van de week was er iets opmerkelijks: met het uitlaten van de hond viel het op dat er tekst op de straat was gezet en niet zomaar wat!

In hoofdletters stond er op het speelpleintje: ‘We denken aan jullie’. Blijkbaar ook in het besef, dat in de buurt over het algemeen niet de jongste mensen wonen. Wat een prachtig gebaar van deze kinderen! Jongens en meisjes: bedankt, om blij van te worden.

Jan van Veen