Speel mee met het Aalsmeers Jeugdorkest

Aalsmeer – Ben jij tussen de 8 en 13 jaar oud en bespeel je een muziekinstrument? Dan is het Aalsmeers Jeugdorkest misschien wel iets voor jou! Of je nog maar pas les hebt of al wat langer speelt, je kunt altijd meespelen. Je krijgt gewoon een taak of opdracht die past bij jouw niveau. Ook maakt het niet uit wat voor instrument je speelt, in dit jeugdorkest passen alle instrumenten, zoals toetsinstrumenten, blaasinstrumenten, snaarinstrumenten en slagwerk.

Repetities

Het orkest repeteert wekelijks op de maandagmiddag. De repetities zijn van 16.00 tot 17.00 uur en vinden plaats in de workshopruimte van Cultuurpunt Aalsmeer in De Oude Veiling in de Marktstraat. Deelname aan het Aalsmeers Jeugdorkest is gratis.

Optredens

Samen repeteren is leuk, maar samen optreden is nog leuker! Tijdens de repetities oefen je verschillende liedjes, zowel moderne popsongs als oude klassiekers, en werk je als groep toe naar optreedmomenten, die op diverse momenten van het jaar plaatsvinden. Natuurlijk volgt aan het einde van het schooljaar een groot slotoptreden.

Volg een proefles

Weet je nog niet zeker of je je bij het jeugdorkest wilt aansluiten? Dan kun je aanstaande maandagmiddag 9 september meedoen met een proefles. Toetsinstrumenten, blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slagwerk: alle soorten instrumenten zijn welkom! Ook als je nog niet zo lang speelt, of alleen hebt meegedaan aan een kennismakingsproject, ben je van harte welkom. De partijen worden namelijk met verschillende moeilijkheidsgradaties aangeboden.

Wil je alleen even komen kijken om de sfeer te proeven, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom om te komen kijken bij Cultuurpunt Aalsmeer.