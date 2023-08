Speel Mee activiteiten: er zijn nog plekken beschikbaar!￼

Uithoorn – De ‘Speel Mee week’, boordevol activiteiten voor kinderen van groep 3 t/m 8, vind dit jaar plaats van 28 augustus tot er met 1 september. Voor een kleine bijdrage kunnen kinderen de hele dag genieten van uiteenlopende activiteiten die zich, als het weer het even toestaat, buiten plaatsvinden. Ook dit jaar zullen de activiteiten plaatsvinden in en om het KNA-gebouw, Legmeerplein 49 Uithoorn.

Inschrijving

Wil je meer weten? Bezoek dan de website www.speelmeeuithoorn.nl. Op deze site kan je ook de inschrijving regelen. Meedoen kan tegen een bijdrage van € 7,50 per dag, doe je alle dagen mee dan is er een korting van bijna 10%. Niet alleen deelnemers zijn van harte welkom, ook alle hulp! Lijkt het u leuk om een (half) dagje of meer mee te helpen als leiding, ook dan bent u welkom, extra handjes kunnen we als vrijwilligersorganisatie goed gebruiken! Ook de aanmeldingen voor vrijwilligers lopen via de website maar natuurlijk kunt u ook even contact opnemen via info@speelmeeuithoorn.nl.

Programma

Op de maandag beginnen we gelijk goed met huttenbouwen of creatief. De kinderen mogen bij het inschrijven kiezen tussen één van de twee activiteiten. Met het huttenbouwen maakt uw kind samen met een groepje een hut van pallets. Zorg ervoor dat uw kind een hamer mee heeft (géén klauwhamer). Mocht uw kind kiezen voor creatief, staat hen een dag te wachten met verschillende knutsels. Uiteraard mogen de kinderen deze werkjes meenemen naar huis. Het is dus fijn als uw kind een tas mee heeft zodat daar de knutselwerkjes in kunnen.

Op dinsdag gaan we verder met het huttenbouwen en creatief. Met huttenbouwen gaan ze verder met het afmaken van hun hut. Mocht uw kind de dag ervoor niet mee hebben gedaan met het huttenbouwen mogen ze aansluiten bij een ander groepje. Zijn er veel nieuwe kinderen kunnen ze samen een groepje vormen om een nieuwe hut te maken. Op deze dag mogen de kinderen ook hun hut aankleden. Hiervoor mogen ze van thuis spullen meenemen. Aan het eind van de dag mag iedereen het huttendorp bewonderen. Bij creatief zullen de kinderen niet de hele dag aan het knutselen zijn maar zullen ze ook een andere activiteit doen. Die activiteit is voor nu nog een verrassing, die zullen we later bekend maken. Neem ook deze dag een plastic tas mee voor de kunstwerkjes van uw kind.

Hoe goed kan uw kind aanwijzingen volgen, samenwerken en puzzels oplossen? Dan is de woensdag iets voor hen. Er zullen speurtochten en opdrachten zijn die zich rondom het kader Expeditie Robinson bevinden. Heeft u een jonger kind en bent u bang dat zij het opnemen tegen de grote kinderen? Geen zorgen, de groepjes worden ingedeeld op leeftijd en krijgen opdrachten passend bij hun leeftijd en ontwikkeling.

De donderdag is een dag vol uiteenlopende workshops van sport en cultuur. Ze zullen die dag verschillende workshops volgen van externe organisaties. Zorg dus dat ze genoeg eten mee hebben en kleren aan hebben waar ze zich goed in kunnen bewegen.

De week sluiten we zoals altijd af met de kinderkermis op de vrijdag. De kinderen krijgen aan het begin van de dag een aftekenkaart waarop alle attracties te vinden zijn. Is de kaart vol en heeft uw kind alles gedaan? Kunnen ze na de pauze losse attractiekaartjes kopen waarmee ze mogen kiezen welke attractie ze nog een keer bezoeken. Bij verschillende attracties kunnen ze prijsjes winnen. Niemand gaat weg zonder het winnen van meerdere prijzen. Het is dus handig om uw kind een tas mee te geven zodat ze al hun prijzen mee kunnen nemen.