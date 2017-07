Spectaculaire afsluiting seizoen bij RKDES

Kudelstaart – Het voetbal seizoen 2016 – 2017 is zaterdag 8 juli feestelijke afgesloten bij RKDES. De jeugdspelers die op zaterdag voetballen, konden hun skills op een speelse wijze toepassen. De organisatie heeft ervoor gezorgd dat het eerste veld was omgetoverd in een groot voetbalfeest. Onder een fantastisch zonnetje hebben bijna alle jeugdige spelers een topdag gehad.

VoetbalStad

Het eerste veld van RKDES was door VoetbalCity omgebouwd tot een paradijs met verschillende spelonderdelen uiteraard op het gebied van voetbal, zoals: pannaveldjes, boarding voetbal, knikkervoetbal, snelheid schieten, Maar ook een wedstrijd levend tafelvoetbal. Rennen door het veld is er dan niet bij. De spelers houden met hun handen een touw vast en kunnen zich niet verplaatsen, net zoals de poppetjes bij het traditionele tafelvoetbal. Dat de afsluiting een succes was, bewijst het aantal deelnemers aan VoetbalCity. Nog nooit hadden zij zo’n grote opkomst naar hun voetbalstad.

Huldiging kampioenen

In het bijzijn van alle teams zijn de kampioenen en de winnaars van het pupillenklassement gehuldigd. De spelers uit de teams JO9-1, JO10-2, JO11-3 JO12-2 ontvingen een medaille voor hun kampioenschap. In het pupillenklassement waren de teams JO11-2 en JO9-1 de winnaars. Gefeliciteerd! Na de huldiging is afscheid genomen van de trainers, coaches en vrijwilligers die de afgelopen jaren veel hebben gedaan voor de club. Bedankt voor jullie inzet!

Fruit en water

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. In de pauzes stond er dan ook voor iedereen water en fruit klaar. Een welkome verfrissing!

Het bestuur, trainers en alle vrijwilligers wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen in september. Wil je ook komen voetballen óf handballen bij RKDES? Meld je aan via www.rkdes.com of kom in september een keer proeftrainen.