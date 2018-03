Speciale debatavond bij Ons Tweede Thuis

Aalsmeer – Op maandagavond 12 maart heeft er een speciale debatavond plaatsgevonden bij Stichting Ons Tweede Thuis. Vertegenwoordigers van D66, PvdA, SP, BurgerBelangen Amstelveen en CDA zijn met deelnemers met een verstandelijke beperking in gesprek gegaan over onderwerpen als wonen, werk, veiligheid, (door)leren en meedoen. Dit gebeurde in de vorm van stellingen die de deelnemers zelf bedacht hadden.

Kijken naar ieders talent

Alle politieke partijen gaven aan dat zij het belang inzien dat er meer aandacht moet komen voor (betaalde) werkplekken, waaronder in het gemeentehuis. Daarnaast zou er meer gekeken moeten worden naar ieders talent in plaats van zijn of haar beperking.

De deelnemers waren erg te spreken over de duidelijke informatie van de vertegenwoordigers en voelden zich gehoord.

Zelfstandigheid vergroten

Voor de debatavond hebben de deelnemers zich twee avonden voorbereid door een training te volgen die door de Academie van Ons Tweede Thuis in samenwerking met de landelijke organisatie LFB werd georganiseerd. De Academie van Ons Tweede Thuis is een opleidingscentrum die cursussen, trainingen, leertrajecten en opleidingen aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelings- of gedragsstoornis. Dit met het doel de zelfstandigheid te vergroten. Iedereen kan zich hiervoor opgeven, ook mensen van buiten Ons Tweede Thuis.