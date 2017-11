Spandoek Sinterklaas gered, maar…

Aalsmeer – De Nieuwe Meerbode heeft een bericht gekregen van Sinterklaas. Helaas geen positief nieuws of toch wel?: “In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober hebben wij hulp gekregen van een paar fantastisch jongeren met één jongeman in het bijzonder. Deze jongeman heeft ons spandoek gered welke tijdens de storm deze nacht was losgeraakt.

Op onze camerabeelden is goed te zien dat hij met de nodige moeite ons spandoek keurig netjes opvouwt om vervolgens met zijn vrienden (hopelijk) huiswaarts te gaan. Nu hebben wij de afgelopen week met smart op je zitten wachten, maar helaas ben je vergeten om het spandoek bij ons in te leveren. Dit komt natuurlijk omdat wij momenteel nog in Spanje zitten.

Nu hebben wij een oplossing bedacht, zodat het spandoek bij jou ook niet in de weg hoeft te liggen en je straks met een gerust hart je schoentje kan zetten. Je mag het spandoek inleveren bij onze bevriende koekenbakker aan de Stationsweg 5 in het Centrum (banketbakkerij Ab Müller). Bedankt voor de moeite.”

Sinterklaas en alle Pieten

Iets gezien, meer informatie? Reageren kan via Facebook (Sinterklaas in Aalsmeer) of neem contact op met de politie via 0900-8844.