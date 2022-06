Solar lantaarnpalen op campus in Oeganda

Aalsmeer – De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika zet zich al ruim 30 jaar in voor de kansarme weeskinderen in Oeganda doormiddel van het geven van onderwijs. Op de campus in Namugongo gaan inmiddels meer dan 1000 kinderen naar school, verdeeld over de basis- en de middelbare – en vakschool. Het totale ommuurde terrein is drie hectare grond en omvat de bovengenoemde scholen, slaapaccommodatie, een kliniek, een kerk, een keuken en een eetzaal. De veiligheid van de kinderen op de campus heeft de hoogste prioriteit. Naast de bewaking is goede beveiligingsverlichting ’s avonds en ’s nachts onmisbaar.

De exorbitante hoge energieprijzen noodzaakt de stichting bijna om de nachtverlichting uit te doen, dit zou echter onverantwoord zijn. Het ommuurde terrein wordt op dit moment verlicht door 75 lantaarnpalen. Deze branden 12 uur per nacht van 19 uur tot 7 uur. Om de hoge energiekosten te verlagen en het project te verduurzamen vraagt de stichting uw hulp om de nachtverlichting te vervangen door solar lantaarnpalen. Om zo de veiligheid van de kinderen te waarborgen en de energiekosten te verlagen met ruim 200 euro per maand. De huidige 75 lantaarnpalen worden vervangen voor 25 solar lantaarnpalen. De nieuwe lantaarnpalen zijn hoger en geven feller licht, waardoor er minder palen nodig zijn.

De totale projectkosten zijn 5.061 euro. De stichting heeft een aanvraag ingediend bij stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) om de donaties van de Aalsmeerse bewoners te verdubbelen. Mag Kinderhulp Afrika op uw/jouw donatie rekenen? Een gift overmaken kan naar IBAN NL43INGB0000005066 t.n.v. Stichting Kinderhulp Afrika o.v.v. solar. Ga voor meer informatie naar: www.kinderhulp-afrika.nl/solar