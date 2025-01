‘Snertwandeling’ in de Historische Tuin

Aalsmeer – Het reguliere bezoekseizoen van museum Historische Tuin is voorbij, maar dat betekent niet dat het werk stil ligt. Ook in de winter is in het tuinbouwmuseum in het Centrum van alles te zien dat groeit en bloeit. Zondag 19 januari kan hier op een leuke manier kennis van worden genomen tijdens een ‘snertwandeling’. De wandeling vindt plaats onder leiding van een gids en voert door de diverse kassen en over het langgerekte perceel. Naast bekende bloemen en planten zijn in de kasjes ook verrassende en soms exotische soorten te vinden. In elk seizoen is er weer wat nieuws te ontdekken, zelfs voor de vaste bezoekers. Tijdens de wandeling wordt speciale aandacht besteed aan de gewassen die juist in de winterperiode actief zijn. De wandeling duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met een heerlijk kopje snert (erwtensoep) voor de deelnemers. De snertwandeling op zondag 19 januari begint om 13.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur). Kosten zijn 6,50 euro en dit bedrag is inclusief een kop koffie of thee en soep.

Fruitbomen enten

Zaterdag 25 januari organiseert het museum de jaarlijkse workshop fruitbomen enten. Deskundigen van de Tuin laten deze middag zien hoe appels en peren worden geënt. Na een theoretisch deel met uitleg en instructies gaan deelnemers onder begeleiding zelf aan de slag. Het slijpen van de messen krijgt de nodige aandacht tijdens de workshop. Dit precieze werkje blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht. Voor iedere cursist zijn er voldoende onderstammen aanwezig.

Deelnemers hebben ook de mogelijkheid om hun bestaande appel- of perenboom te enten. Dit kan nuttig zijn als de boom in een matige of slechte conditie verkeert. Neem in dat geval meerdere takken van éénjarig gegroeid hout mee naar de workshop. De workshop begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Kosten zijn 17,50 euro inclusief koffie of thee. Plaatsen reserveren voor één van de twee of beide activiteiten kan via: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/bezoek/agenda

Foto’s: aangeleverd