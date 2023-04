Zaai slot-event: ‘Zaaien, groeien en oogsten’

Aalsmeer – Vrijdag 21 april zat het coach-traject voor de zevende editie Zaailingen er echt op. Het slot-event vond plaats op een locatie die goed past bij het karakter van Zaai. Wie het imposante gebouw van The Beach binnenkomt voelt de energie en de passie voor sport en onderneming. Op de prachtige gerenoveerde tribune – die herinnert aan de dynamische bloemenwereld van weleer – namen de Zaailingen plaats om vervolgens door Kirsten Verhoef (project-manager) en Zaai-coach Anja de Die te worden toegesproken. Beiden hadden een aardig programma in elkaar gedraaid waardoor het een prettige en gevarieerde middag werd.

Sociaal contact

‘Zaaien, groeien en oogsten’, het is te lezen op één van de grote Zaai banners. “Niet alles wat je zaait komt op of lukt, maar je moet het wel blijven proberen. Investeren om verder te kunnen groeien en niet alleen vanwege het geld, maar ook voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Zonder investering is er geen voeding. Hoop dat jullie door Zaai de nodige tools aangereikt hebben gekregen en ook na Zaai blijven oogsten.” Het waren de woorden van coach Anja De Die. Vervolgens stelde zij een aantal vragen zoals: “Wie heeft meer inzicht gekregen in financiën, wie heeft de ideale klanten gevonden, wie heeft keuzes durven maken en voor wie heeft Zaai meer zichtbaarheid opgeleverd?” Bij al deze vragen gingen er vele handen omhoog.

Uitreiken certificaten

Voordat de certificaten werden uitgereikt verscheen ‘plotseling’ burgemeester Gido Oude Kotte op het scherm om de Zaailingen toe te spreken. “Ondernemen blijft avonturieren, zoek de verbinding bij elkaar en anderen.” Natuurlijk wenste hij iedereen veel succes. En toen was daar hét moment surprème! Sommigen stonden met opgewonden rode konen in de spotlight. Er waren mooie en emotionele momenten, maar ook stoere en vrolijke momenten.

De ontboezemingen hadden veel met elkaar gemeen: Samenkomst met Zaailingen, werd genoemd; Meer contact met lokale ondernemers; Goed focussen en aan de slag gegaan; Iets meer op de voorgrond durven treden; Werken met social media blijkt toch heel leuk en nuttig te zijn; Wat je gelukkig maakt moet je doen; Ik ben blij aan Zaai te hebben meegedaan; Zaai gaf met respect feedback; Zaai heeft mijn bedrijf gered; Mijn beste beslissing was doorzetten. Ook aan vrije tijd denken, werken is ook niet alles; Ik ga een kinderboek schrijven!’ De persoonlijke handgeschreven quote voor een ieder werd zeer gewaardeerd en bleek goed gekozen en herkenbaar voor velen. Vervolgens was er het fotomoment, altijd leuk voor het nageslacht. En daarna een zonnige nazit op het gezellige terras van The Beach, waar vrolijk het glas werd geheven op een interessante en leerzame periode.

Janna van Zon