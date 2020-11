Sloop gestart van oude postkantoor

Aalsmeer – Er is (eindelijk) een aanvang gemaakt met de sloop van het oude postkantoor aan de Stationsweg. Eind vorige week zijn de dranghekken rond het pand geplaatst en is direct binnen gestart met het verwijderen van muren en buiten met het weghalen van de dakpannen. Vele jaren heeft het postkantoor leeg gestaan en het pand is dan ook behoorlijk verouderd en verkeert in slechte staat.

Gek eigenlijk dat juist in een tijd dat er veel online besteld wordt en diverse winkels vol staan met af te halen pakketten het postkantoor met de grond gelijk gemaakt wordt. Een pakketkantoor zou zo maar weer een functie kunnen hebben in de samenleving van nu. Misschien wel iets kleinschaliger, want het gebouw aan de Stationsweg is behoorlijk groot met ook een ruim erf buiten. Het geeft de ontwikkelaar de mogelijkheid om hier 28 appartementen met bijbehorende buitenruimte en 45 parkeerplaatsen op eigen terrein op maaiveld te realiseren.

Het betreft allen verkoopappartementen waarvan zeven in het segment goedkoop (studio’s), negen middeldure appartementen (3-kamers) en twaalf vrije sector appartementen (4- en 5-kamers). Volgens het college voldoet het project in hoofdlijnen aan de prijssegmentering zoals opgenomen in de Woonagenda Aalsmeer 2020.

Het complex wordt voorzien van een liftinstallatie. Alle appartementen worden volledig gasloos en gaan voorzien worden van zonnepanelen. De studio’s op de begane grond zijn allen al verkocht, evenals de drie-kamer appartementen op de eerste, tweede en derde etage. Van de 4- en 5-kamer appartementen met een ruim balkon is er nog slechts één beschikbaar via de Poldermakelaars in Hoofddorp. Het project heeft de toepasselijke naam De Posterijen gekregen.