Sloffenactie: Trakteer en steun FC Aalsmeer

Aalsmeer – Veel verenigingen hebben door de coronacrisis financiële problemen, zo ook voetbalvereniging FC Aalsmeer. Er wordt weliswaar en gelukkig nog volop getraind door de jeugd, maar FC Aalsmeer mist diverse inkomsten, onder andere uit de verkoop van hapjes en drankjes in de kantine na trainingen en wedstrijden.

Om FC Aalsmeer een steuntje in de rug te geven is nu, in samenwerking met Hulleman brood en banket, een lekkere actie bedacht: Trakteer en steun FC Aalsmeer met de Sloffenactie. Genieten van een heerlijke bosvruchtenslof en tegelijkertijd de voetbalvereniging een financieel hart onder de riem steken. De slof kost 12,50 euro en van dit bedrag gaat 5 euro naar FC Aalsmeer. De taart kan tot en met 5 maart besteld worden via www.fcaalsmeer.nl/sloffenactie of via de webshop van Hulleman brood en banket.

De sloffen dienen op zaterdag 6 maart te worden opgehaald bij de Sloffen Drive-Thru van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120. Fan van de plaatselijke voetbalvereniging en/of liefhebber van gebak? Bestellen dan. Het bestuur en alle leden van FC Aalsmeer hopen vele sloffen te mogen verkopen.