Sinterklaas krijgt hulp van Professor Balthazar

Aalsmeer – Over iets meer dan een week is het alweer zover, op zaterdag 17 november om 14.00 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten aan in Aalsmeer. Traditiegetrouw betekent dat weer een spectaculaire aankomst per boot bij Zorgcentrum Aalsmeer in de Kanaalstraat, Sinterklaas bij de Pepernotenmolen (Korenmolen de Leeuw), zingende en dansende Pietjes en de afsluitende Sinterklaasshow in het Praatjeshuis (gemeentehuis). En natuurlijk een cadeautje voor alle kinderen, bij het verlaten van het Praatjeshuis.

Grote hoeveelheid cadeau’s

Tot zover alles in orde, zou je zeggen… Toch ving de redactie dit jaar wat zorgwekkende geruchten op. Vanuit Madrid kwam ons ter ore dat, gezien de enorme hoeveelheid cadeau’s voor de kinderen van Aalsmeer, Sinterklaas dit jaar met maar liefst drie boten richting Aalsmeer zou moeten komen om alle cadeau’s te kunnen vervoeren. Niet al te best voor het milieu, die CO2 uitstoot, dat moet toch anders kunnen? En dus is de hulp van professor Balthazar ingeschakeld!

Verklein- en vergrootmachine

Professor Balthazar is wereldwijd bekend om zijn ingenieuze ideeën, zo bedacht hij de ‘cadeautjes verklein- en vergrootmachine’. Een inventief apparaat dat de Pieten in Spanje helpt alle cadeau’s te verkleinen; zo passen alle cadeautjes tòch op de twee boten. Eenmaal in Aalsmeer, werkt het apparaat precies andersom; de kleine cadeautjes, komen er als grote volwaardige cadeau’s weer uit. Dankzij de hulp van professor Balthazar zijn alle zorgen over de grote hoeveelheid cadeau’s als pepernoten voor de zon verdwenen. Voor nu kijken Sinterklaas en de Pieten met veel plezier en een gerust hart uit te kijken naar zaterdag 17 november.

Foto: www.kicksfotos.nl