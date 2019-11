Sinterklaas Bingo: “Een top feest!”

Aalsmeer – Al na enkele dagen was de Sinterklaas Bingo na de aankondiging in de krant uitverkocht. Menigeen had het super-gezellige feestje van vorig jaar nog vers in het geheugen staan en wilde hier graag weer bij zijn. Dit jaar was niet The Beach, maar Studio’s Aalsmeer de bingo-locatie.

De Super Sint.

Studio 5 had de organisatie, stichting Sinterklaas in Aalsmeer, toegewezen gekregen. De zaal was sfeervol ingericht met diverse zitmogelijkheden en sta-tafels. Aan het plafond hingen grote bingo-nummers en het fraai aangeklede podium beloofde weer een (komische) show. Om half negen ging zaterdagavond 23 november de zaal open en binnen korte tijd was de ruimte gevuld met ruim 600 bezoekers.

De Queen Sintband.

De bingo-spelers konden mooie prijzen winnen en (hier kwamen ze vooral voor) werden getrakteerd op een Sinterklaas-show waarover bij het bedenken hiervan door de makers vast al veel gelachen is. Super-Sint maakte zijn opwachting, de band Queen-Sint kreeg de handen op elkaar en de zaal aan het meezingen, de Delfs blauwe Sint was hilarisch, evenals de Kerst(boom)-Sint.

De Kerst(boom) Sint.

Volgens de bezoekers was het feestje opnieuw in één woord: Geweldig! Enkele reacties: “Super bedankt voor dit te gekke feest”, “Jullie hebben er weer super veel werk van gemaakt. Bedankt”, “Het was een top feest” en “Zo vieren de groten Sinterklaas in Aalsmeer.” De organisatie laat weten zelf ook een geweldige avond te hebben gehad. “Sintbingo 2019. Wat heb ik genoten”, aldus Mike (Multi) van der Laarse en zijn mede-organiseren beamen dit.

De Delfsblauwe Sint.

Foto’s: www.kicksfotos.nl