Sint knutselmiddagen bij Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer – Het Cultuurpunt Aalsmeer organiseert weer iets leuks! Ter voorbereiding op het Sinterklaasfeest worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een drietal gezellige Sinterklaas Surprise knutselmiddagen. Gedichten schrijven en surprises maken zijn erg leuk! Maar je kan een beetje vastlopen met de ideeën voor je surprise. Of je kan net dat ene rijmwoord niet bedenken.

Daarom wil Cultuurpunt Aalsmeer graag helpen! Er wordt gezorgd voor kleurrijk papier, scharen, lijm en alle basisbenodigdheden om prachtige surprises te maken. Neem vooral je eigen knutselspullen mee, zoals kranten, schoenendozen, melkpakken en wc-rolletjes, om je surprise een persoonlijk tintje te geven. Samen wordt ervoor gezorgd dat iedereen met trots naar huis gaat met een unieke creatie.

Wanneer en waar?

De knutselmiddagen zijn op dinsdag 28 november in De Oude Veiling in de Marktstraat, woensdag 29 november in De Bloemhof aan de Hornweg en donderdag 30 november in Place2Bieb in Kudelstaart, allen van 14.30 tot 17.00 uur.

Vrije inloop en gratis deelname

Deelname aan dit gezellige evenement is gratis en er is vrije inloop. Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden via info@cultuurpunt.nl.