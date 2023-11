Sinterklaas Flora waakt over Aalsmeer

Aalsmeer – Het is menigeen vast al opgevallen, ‘blote’ Floortje draagt sinds afgelopen maandag 20 november een jasje en een hoed of beter een mantel en mijter. Een ludieke actie van de stichting Sinterklaas in Aalsmeer, die het wel een mooi uitzicht vindt voor Sinterklaas, die verblijft in het raadhuis.

Bloemenkoningin Flora waakt al vele jaren vanaf de hoge sokkel over Aalsmeer en om oog in oog te mogen staan met het beeld is nogal wat toestemming nodig, zo ondervond de stichting. “Een heel gedoe”, vat Mike van der Laarse van de stichting kort samen. Er moest namelijk toestemming gevraagd worden aan de nabestaanden van de maker, de kunststichting en onder andere aan de gemeente. Bovendien moest eerst gekeken worden of Flora nog stevig genoeg staat en kleding haar niet uit balans zou brengen.

Alle antwoorden en het onderzoek waren positief en dus is maandag de hoogwerker ingezet om Floortje om te toveren tot Sinterklaas. “Burgemeester Gido Oude Kotte vond het ook een superleuk en gaaf idee”, vervolgt Mike enthousiast, die zelf de lucht in ging om de mantel en mijter met ijzerdraad vast te binden. “Het zit stormvast”, laat hij tot slot weten. De aankleding blijft tot 6 december, de dag dat Sinterklaas weer vertrekt uit Nederland.