Sint en Pieten Bingo komt er weer aan!

Aalsmeer – Over een paar weken is het pas weer zo ver, maar vanuit een Spanje alvast een belangrijk bericht. De datum van de enige echte Sint en Pieten Bingo is bekend; zaterdagavond 25 november zullen de bingoballen weer in het rond vliegen. Net zoals het afgelopen jaar, zal ook dit jaar weer een te gekke Sint en Pieten Bingo in The Beach georganiseerd worden. Vanwege het ongekende succes van de afgelopen jaren, zullen er dit jaar wat dingen veranderen.

Ruimer en beter

De Bingo zal plaatsvinden in zaal 3 van The Beach. Een grotere en ruimere zaal, zodat iedereen een goed zicht heeft op het podium. Tevens zal het licht en het geluid nog spectaculairder worden, zodat iedereen de Bingo Piet kan zien en verstaan. En mocht je nu denken: “Ja maar Sint, ik heb toch echt af en toe een pepernoot in mijn oor”, geen probleem! Vanaf dit jaar zullen de nummers van de Bingo ook zichtbaar zijn op schermen, zodat je niets meer hoeft te missen.

Kaartverkoop

De grootste verandering die dit jaar plaatsvindt, is de voorverkoop van de kaarten. Om teleurstelling aan de deur te voorkomen, vindt op woensdagavond 18 oktober een voorverkoopavond plaats in de Zotte Wilg. Vanaf 19.00 uur start de verkoop tot ongeveer 21.00 uur. De kaarten kosten 10 euro per stuk en kunnen uitsluitend contant betaald worden. Kom op tijd, zodat je er zeker van bent dat je een kaartje hebt!

De organisatie heeft er ontzettend veel zin in en hoopt iedereen in grote getale te zien op woensdag 18 oktober om 19.00 uur bij De Zotte Wilg. Het speculeren over wat er nu weer bedacht is kan officieel beginnen, maar zeker is dat het een feestje wordt op zaterdag 25 november!

Nog even alle data op een rij:

* Woensdag 18 oktober van 19.00 tot 21.00 uur voorverkoop Bingo bij de Zotte Wilg aan de Uiterweg.

* Zaterdag 18 november om 14.00 uur Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in het Centrum.

* Zaterdag 25 november ultieme Sinterkaas en Pieten Bingo. Zaal open in The Beach om 20.30 uur, adres: Oosteinderweg 247a.