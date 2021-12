Sint en Pieten bezoeken raadsvergadering

Aalsmeer – Nog geen vijf minuten was de raadsvergadering donderdag 2 december begonnen toen er plots bezoek arriveerde in de burgerzaal. Hoog bezoek mocht welkom geheten worden, want Sinterklaas maakte met twee Pieten zijn opwachting. Hij kwam, zo deelde hij mede, inspreken. De Sint verblijft al zo’n twee weken in het souterrain van het Raadhuis of, zoals hij zelf zei Praatjeshuis, en dat bevalt hem uitstekend.

Sinterklaas had zijn grote boek meegenomen met informatie over inwoners, klein en groot, maar besloot op aanraden van de Hoofdpiet niet ieder raadslid persoonlijk toe te spreken. Hij kwam gewoon een beetje vrolijkheid brengen in barre tijden en het college en de raadsleden bedanken voor het feit dat zij vier jaar op Aalsmeer en Kudelstaart gepast hebben. De Sint ging in op het uitstapje met de corsowagen en Gido (“Ik mag de burgemeester tutoyeren”) op de bakfiets. “Dat was leuk, maar het is geen Aalsmeer. Inwoners van Aalsmeer zijn altijd wel in voor een feestje, echte feestbeesten.”

Voor burgemeester Gido Oude Kotte had hij een passend cadeau meegenomen. Een grote foto van de Aalsmeerse corsowagen bij het defilé in Soestdijk. Uit handen van de Hoofdpiet kregen de wethouders en alle raadsleden een verrassingspakket met hierin een banketstaaf, de watertoren van marsepein en een chocoladeletter. Burgemeester Oude Kotte bedankte de Sint en de Pieten voor de presentjes. En grapte hierbij: “Scheelt de gemeente weer in kosten voor kerstpakketten.”

Sinterklaas, die overigens een mantel droeg in de Aalsmeerse driekleur (rood, groen, zwart), wenste tot slot iedereen een goed en gezond 2022 en zei het op prijs te stellen met gezang door alle raadsleden (“bij binnenkomst was het wat matig”) uitgezwaaid te worden. Hier werd groots gehoor aan gegeven. ‘Dag Sinterklaasje’ werd luidkeels gezongen tijdens het vertrek van de Sint en de Pieten. Hierna pakte burgemeester Oude Kotte de voorzittershamer weer op en werd de vergadering voortgezet.