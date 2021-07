Wilnis – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 juli 2021 is Simona Bombarda uit Loenen aan de Vecht uitgeroepen tot Super Caddie. Jaarlijks benoemt het bestuur van Golfclub Veldzijde een Super Caddie. Voorwaarde is de tomeloze inzet van een vrijwilliger voor diens bijzondere, langdurige en onbezoldigde bijdrage aan de golfvereniging. Met een omvangrijke groep vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen moet de kandidaat voor de trofee van de Super Caddie zich overtuigend onderscheiden van de rest.

Dick Westerveld, voorzitter van Golfclub Veldzijde, lichtte toe waarom deze trofee deze keer juist aan Simona Bombarda overhandigd moest worden. Reeds in 2008/2009 was Simona actief in de Commissie van Advies voor het opstellen van de Speelrechtovereenkomst, die begin 2010 definitief werd. Later, in 2015, was zij voorzitter van een commissie, die het golfpark en de vereniging heeft geadviseerd over starttijden. Daarnaast was zij enkele jaren lid van de Competitie Commissie en bovendien gedurende 4 jaar voorzitter van de Marshal Commissie. Reden genoeg om Simona in het zonnetje te zetten. Zij kreeg de bijbehorende trofee uitgereikt door Leo Versleijen, de vorige Super Caddie.

Simona voelde zich zeer vereerd, maar was verrast omdat zoveel anderen ook veel doen voor de vereniging. Zij gaf aan, haar bijdrage graag geleverd te hebben omdat zij altijd veel steun heeft ervaren van het bestuur van de golfvereniging en de directie van het golfpark. Dat motiveert, zei ze. Uit handen van de voorzitter ontving zij een mooi boeket bloemen en een fles wijn.

(PLUS FOTO)

Ondersc hrift bij bijgaande foto :

Simona Bombarda Super Caddie 2020 Golfclub Veldzijde