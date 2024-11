Sierteeltsector kwetsbaar voor criminele inmenging

Aalsmeer – Vorige week woensdag is een bijeenkomst georganiseerd voor bedrijven over ondermijnende criminaliteit in de oude veilingzaal van The Beach. Onder leiding van dagvoorzitter Rob Veenman werd gesproken over hoe ondermijning in de sierteeltsector werkt, waar op gelet moet worden en wat te doen bij verdachte situaties. Burgemeester Gido Oude Kotte en Ronald van den Breevaart (Greenport Aalsmeer) openden de avond, gevolgd door bijdragen van Politie Nederland, Royal FloraHolland en een ervaringsdeskundige die liet zien hoe criminelen medewerkers ronselen.

Meld verdachte zaken

Belangrijkste boodschap: Wees alert, informeer medewerkers en meld verdachte zaken. Alleen door samen te werken kan criminaliteit bestreden worden.

Beschermen en aanpakken

De sierteeltsector is vanwege haar fijnmazige internationale logistiek kwetsbaar voor criminele inmenging. De aanpak weerbare sierteeltsector wil het mooie van de sector beschermen en de kwetsbare punten aanpakken. De focus is preventie, voorkomen is beter dan genezen. Bij de aanpak van ‘een veilige sierteeltsector’ zijn diverse overheidsinstellingen betrokken, waaronder gemeentes, politie, openbaar ministerie en onder andere de douane, en een groot aantal bedrijven, waaronder Royal FloraHolland. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.weerbaresierteeltsector.nl

Foto: Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA).