Sieradenfeestje in de Wereldwinkel

Aalsmeer – Tijdens het jaarlijkse sieradenfeestje op vrijdag 23 en zaterdag 24 november worden in de Wereldwinkel Aalsmeer in de Zijdstraat de sieraden in het zonnetje gezet. Er zijn heel veel mooie bijzondere fairtrade sieraden ingekocht, er wordt uitleg over de materialen én alleen op 23 en 24 november krijgt iedere klant 20% korting op het hele assortiment sieraden en shawls.

Dit jaar veel aandacht voor de sieradencollectie van Tahoua Import, zij importeren handgemaakte sieraden van bijzondere materialen als brons, leer, bakeliet en hoorn uit Mali en Burkina Faso in West Afrika. De sieraden worden onder andere ingekocht bij Coöperatie Ouagadougou. Een collectief van verschillende vakmanschappen bijeen om zo een breed aanbod te bieden voor de lokale-, nationale- en internationale markt.

Kunstnijverheid en vakmanschap, het antwoord in een samenleving waar weinig industriële ontwikkeling bestaat en waar een grote werkloosheid heerst. Burkina Faso, letterlijk ‘het land van de oprechte mensen’, ligt gedeeltelijk in de Saharastrook. Het is zeven keer zo groot als Nederland en er wonen 17 miljoen mensen.

De coöperatie ondersteunt de ambachtslieden met hun marketing en stimuleert hen tot innovatie, kwaliteitsverbetering en onderlinge samenwerking. Natuurlijk vanuit de fairtrade principes.

Door samenwerking met Tahoua Import worden de producenten gestimuleerd en gemotiveerd tot nieuwe ideeën en producten en kunnen door de verkoop van de beelden hun economische positie verbeteren. Voor meer informatie: www.wereldwinkelaalsmeer.nl

De Wereldwinkel in de Zijdstraat 15 is voor het sieradenfeestje vrijdag geopend van 9.30 tot 20.00 uur en zaterdag zijn kijkers en kopers welkom van 9.30 tot 17.00 uur.

Foto: Ook dit jaar wordt het sieradenfeestje georganiseerd door de medewerkers Else, Toke en Colette.