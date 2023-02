Seringenteelt in beeld tijdens ‘Jaar van de Sering’

Aalsmeer – Het dorp Aalsmeer staat ook wel bekend als de ‘bloemenhoofdstad’ van Nederland. Deze benaming is vooral te danken aan de aanwezigheid van de grootste bloemenveiling ter wereld. Een stuk minder bekend is dat Aalsmeer ook geldt als de bakermat van een bijzondere niche: de seringenteelt. Museum Historische Tuin besteedt hier in 2023 uitgebreid aandacht aan tijdens het Jaar van de Sering.

In de geschiedenis van de Nederlandse tuinbouw neemt de seringencultuur een speciale plaats in. Het overgrote deel van de wereldwijde productie van seringen (als snijbloem) komt uit Aalsmeer. Het teeltproces op de eilanden in de Westeinderplassen en in de kas is uniek. Het is een samenspel van mens en natuur, waarbij elke struik individuele aandacht nodig heeft om tot bloei te komen.

Tegelijkertijd staat de seringenteelt al jaren onder druk. Het beroep van seringenkweker is zwaar en binnen veel bedrijven is opvolging een probleem. Van de 125 seringenkwekerijen op het hoogtepunt zijn er nog zo’n vijftien over. Samen houden deze kwekers moedig stand. Seringen kweken vereist een goed begrip van de natuur, vakmanschap, geduld en aanpassingsvermogen.

Tentoonstellingen

Museum Historische Tuin wil dit verhaal komend jaar uitdragen naar een breed publiek. Door onder andere een tentoonstelling, een themadag, vaartochten en kunstprojecten wordt de unieke seringencultuur belicht. Het Jaar van de Sering begint op 10 maart met de start van een tentoonstelling op de Historische Tuin. Historie en teeltwijze komen hier aan bod, evenals het traditionele ‘donkeren’ van seringen dat door middel van ‘virtual reality’ beleefd kan worden. Gelijktijdig (vanaf 12 maart) is in het Flower Art Museum een expositie over de verbeelding van seringen in de kunst. In de maanden maart, april en mei zijn vanaf de Historische Tuin geregeld seringenvaartochten van Westeinder Rondvaart, inclusief bezoek aan een seringenkweker. Data zijn te vinden op de website van het museum.

Diverse activiteiten

Zaterdag 22 april organiseert de Historische Tuin een Themadag Seringen met tal van activiteiten, zoals demonstraties seringen enten, verzorgingstips, een seringenproeverij, speurtocht en meer. Later in het jaar staan onder meer een filmavond en fototentoonstelling in de planning. Het complete programma, ticketinformatie en openingstijden zijn te vinden op: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/beleef/jaarvandesering. De Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein in het Centrum.

Foto: Anton Temme (seringen).