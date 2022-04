Seringen voor vrijwilligers Seringenpark

Aalsmeer – Nu de seringen in het park aan de Ophelialaan weer in volle bloei komen en het park op zijn mooist is, vond de Werkgroep Seringenpark het een goed moment om de vrijwilligers als dank voor hun hulp een boeketje aan te bieden. Natuurlijk moeten dat dan seringen worden. Maar die kunnen niet van de struiken in het park geknipt worden. Behalve dat die op de vaas niet goed tot bloei komen zou het ook zonde zijn van het mooie park.

Om hen toch te verblijden met seringen werd een beroep gedaan op de Historische Tuin. Daar zijn de bloemen in de kas in bloei getrokken en daardoor vele malen sterker. Bij een bezoek aan dit tuinbouw museum aan het Praamplein kun je zien hoe de teelt van seringen gaat. En dat geldt ook voor andere gewassen, zoals rozen en dahlia’s.

Een wandeling door het Seringenpark is de komende weken zeker aan te raden. Dan is goed te zien dat er ruim honderd variëteiten staan, van wit via roze en lila tot donker paars. En al deze soorten zijn in de afgelopen honderdtwintig jaar in Aalsmeer geteeld.

Een waardevol stuk geschiedenis in een park dat niet voor niets een gemeentelijk monument is en mede dankzij de inzet van vrijwilligers zo mooi is.