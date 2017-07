Scooterrijder gewond na botsing

Aalsmeer – Op zaterdag 8 juli rond vijf uur in de middag heeft een aanrijding plaats gevonden op de Machineweg. Bij de stoplichten met de Aalsmeerderweg remde een bestuurder van een bestelauto iets om links af te slaan. De scooterrijder er achter zag dit te laat en klapte tegen het busje.

De scooterrijder kwam ten val en is licht gewond geraakt. De bestuurder, die gelukkig een helm op had, is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist is geschrokken, maar niet gewond geraakt. Een van de achterramen van de bestelauto is door de botsing gesneuveld. De politie heeft de weg enige tijd afgezet voor onderzoek.

Foto: Marco Carels