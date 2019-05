Schutting vat vlam bij woning aan Baanvak

Aalsmeer – Vrijdag 24 mei omstreeks één uur in de middag is bij een woning aan de Baanvak brand ontstaan. De schutting aan de zijkant van het huis had vlam gevat.

Terwijl de brandweer nog onderweg was, probeerden de omwonenden de brand te blussen met emmers water. Hierbij ademde een persoon rook in. Voor die persoon is een ambulance ter plaatse gekomen.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Ook een schuimblusvoertuig werd opgeroepen om te voorzien in extra bluswater.

De schade beperkt zich niet alleen tot de geheel weggebrande schutting. Ook de zijkant van de woning raakte flink beschadigd.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Er wordt onderzoek naar gedaan.

Foto: Marco Carels