Schutters Target sporten buiten

Kudelstaart – Afgelopen donderdag 14 mei werd er sinds weken weer geschoten bij Handboogvereniging Target. Binnen de noodverordening die door de veiligheidsregio is opgesteld is het mogelijk om op verantwoorde wijze met elkaar (buiten) te sporten.

Er zijn altijd 2 toezichthouders die alles in goede banen moeten leiden. De eerste avond was niet heel druk bezocht, maar dat was ook te wijten aan een dun windje wat het zeker op de latere avond kil deed aanvoelen.

Het bestuur hoopt dat er over enkele weken weer gesport mag worden in de accommodatie, maar gaat er vooralsnog van uit dat het ook wel september zou kunnen worden. Daarom is gekozen om de hekken en de netten goed vast te zetten, zodat deze kunnen blijven staan en niet steeds op- en afgebouwd moeten worden.

Positief is in ieder gevoel dat de avonden warmer en langer gaan worden, zodat het buitensporten een stukje aangenamer wordt.

Op de foto een impressie van de opstelplaats voor de schutter alvorens zij naar de meet mogen om hun kunsten te vertonen. Meer info over handboogsport: www.hbvtarget.nl