Schuldenvrij studeren met Loogman Groep

Aalsmeer – Een studieschuld heeft veel gevolgen voor de toekomst van een student en zijn hypotheek. In Nederland is dit inmiddels een maatschappelijk probleem geworden. De directie van de Loogman Groep vindt dat hier iets aan gedaan moet en kan worden. Dit is de reden dat de Loogman Groep nieuwe medewerkers de kans geeft om schuldenvrij te studeren.

Bij de Loogman Groep werken veel studenten parttime naast hun studie. Ondanks deze bijbanen bouwen studenten alsnog hoge studieschulden op. Dit heeft veel gevolgen; het is bijvoorbeeld moeilijker om een eerste huis te kunnen kopen. Jongeren zijn zo nog jaren na hun studie bezig met het afbetalen van deze schulden. Sommigen kiezen er door deze schulden wellicht voor om helemaal niet te gaan studeren. Dat kan anders, vindt Kees Yzebaart, algemeen directeur van de Loogman Groep.

Hbo- en wo-studenten die bij de Loogman Groep een bijbaan zoeken kunnen op verschillende locaties en afdelingen aan de slag. Als deze studenten bereid zijn om gemiddeld 15 uur per week te werken, dan verdienen zij tussen de 400 en 600 euro netto. Dat is een mooie basis. “Wij zijn altijd op zoek naar deze talenten en willen ze vervolgens ook graag helpen bij hun studie. Daarom gaan we voor deze werknemers niet alleen het studiegeld, maar ook de kosten voor boeken en eventuele excursies betalen. Zo kunnen studenten écht schuldenvrij studeren. Stagelopen is, afhankelijk van de studierichting, ook vaak mogelijk binnen onze organisatie”, aldus Yzebaart. Na hun studie bij de Loogman Groep in dienst blijven? Dat is niet nodig. “Wij willen dat onze mensen goed terechtkomen, waar ze ook heen gaan. We hebben de mogelijkheid om deze studenten echt te helpen om een betere start te maken na hun studie.”

De Loogman Groep is een familiebedrijf en vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk als werkgever. “Wanneer erkenning, waardering en betrokkenheid samenkomen bereik je zoveel meer. Dat blijkt ook wel uit het aantal werknemers dat al langdurig bij ons in dienst is. Veel werknemers groeien intern door naar andere functies, volgen opleidingen die door het bedrijf betaald worden en blijven zo bezig met hun ontwikkeling en toekomstperspectief. Wij bieden kansen om te groeien en het is mooi om te zien dat zoveel werknemers dit waarderen en deze kansen pakken. Als moderne werkgever helpen we mensen graag waar we kunnen. Zeker wanneer dit betekent dat we toekomstige studenten helpen die anders misschien niet waren begonnen aan een studie vanwege de hoge studieschulden.”

De Loogman Groep is vertegenwoordigd in diverse branches. Studenten kunnen aan het werk bij Loogman Carwash, Huur EenBox self-storage, Loogman tankstation, FEBO, Brasserie 10 en Golf Amsteldijk. Genoeg dus om een leuke keuze uit te maken! Op dit moment zijn maximaal tien plekken in de steden Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Heerhugowaard, Utrecht, Hoofddorp, Almere en Lelystad.

In aanmerking voor de Loogman studiebeurs? Solliciteer dan via de website: https://www.loogman.nl/werken-bij/studenten-gezocht-voor-de-loogman-studiebeurs-2363721.

Foto: Loogman Carwash. Eigen foto.