Schrijversparade met Mariët Meester in bibliotheek

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 5 november zal het bruisen in de bibliotheek in de Marktstraat. Wilbert Streng, één van de initiatiefnemers, is blij dat er na een gedwongen corona-stilte weer een Schrijversparade kan worden gehouden. “Deze dag staat in het teken van lezers en schrijvers met elkaar verbinden. Vanaf elf uur zullen lokale schrijvers, redacteuren, dichters hun gezicht laten zien en hun stem laten horen. Met het doel iedereen aan het lezen te krijgen.” Dat dit jaar ook de succesvolle schrijfster Mariët Meester naar de Schrijversparade komt, geeft deze dag nog een extra feestelijke tintje.

Prachtig taalgebruik

Iedere zaterdag wordt er op de klassieke zender NPO 4 op zeer bevlogen wijze een boek gepromoot door een boekhandelaar. De luisteraar met de mooiste motivatie krijgt een boek thuis gestuurd en de overige luisteraars worden aangemoedigd het boek te kopen. Ik luister altijd graag naar dat programma. Een paar maanden geleden werd Koloniekind van Mariët Meester beschreven. Degene die het boek kreeg, had Mariët recent ontmoet en was zeer onder de indruk van haar zienswijze en haar manier van vertellen. Dat had hem niet losgelaten en hij zag het boek dan ook als een hernieuwde kennismaking. De gelukkige winnaar van Koloniekind zal het boek ongetwijfeld met heel veel plezier hebben gelezen, want Mariët weet in een prachtig taalgebruik heel beeldend te schrijven. Welk boek je ook van haar leest, je wordt altijd mee gezogen in haar zorgvuldig gekozen woorden en zinnen. Met haar scherpe, realistische, originele en fantasierijke kijk op gebeurtenissen, situaties, gebruiken en rituelen weet zij de lezer op een interessante manier aan te zetten tot nadenken. Soms valt er ook heel veel te lachen om haar absurde invallen. Voor mij is Mariët een ware meester om vooroordelen zo te transformeren dat je als lezer een andere kijk op de wereld krijgt. Soms ook milder wordt, want Mariët schrijft vaak over mensen die nu niet direct door iedereen omarmd worden.

Koloniekind – Zondagskind

Haar meest recente boek gaat over het gevangenisdorp Veenhuizen, waar Mariët als dochter van meester Meester opgroeide. Zij beschrijft de wereld van haar jeugd – waarin gevangenen een grote rol spelen – met een betrokkenheid zoals alleen zij dat kan. Haar boekproloog eindigt zij als volgt: “Ik zal weer in het meisje kruipen dat ik was, ik zal proberen met haar oren te luisteren, met haar ogen te kijken en na te denken met haar brein waarin vanaf 1963 herinneringen liggen opgeslagen.” Nu het boek voltooid is en zij terugkijkt op dat bijzondere verleden, ziet Mariët zichzelf als een koloniekind dat tegelijkertijd een zondagskind is. Met hart en ziel verbonden aan een dorp dat haar heeft getekend. Waar haar moeder ligt begraven en waar ook haar vader zijn laatste rustplaats zal vinden en uiteindelijk ook zij – na heel veel omzwervingen – zal terugkeren.

Mariët Meester is een reiziger, wie haar boeken heeft gelezen weet van haar Spaanse avonturen, samen met haar partner Jaap de Ruig. Van de vele ontmoetingen met de Roma bevolking in Roemenië. Gelukkig is zij zaterdag 5 november in Nederland en komt zij op veler verzoek naar de Schrijversparade in de bibliotheek in Aalsmeer om te vertellen, vragen te beantwoorden en boeken te signeren. De toegang to de Schrijversparade is gratis!

Foto: Mariët Meester. Foto: Jaap de Ruig