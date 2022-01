Aalsmeer – In de Meervalstraat is zaterdag 22 januari even voor zes uur in de avond brand uitgebroken. De brand was ontstaan in de schoorsteen van de woning.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand in het schoorsteenkanaal verholpen. De bewoners hebben een tijdelijk stookverbod gekregen tot er een schoorsteenveger is geweest. Gelukkig is niemand gewond geraakt.

Fotograaf: VLN Nieuws