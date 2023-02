Schoorsteenbrand in Christinastraat

Aalsmeer – Zaterdag 25 februari rond acht uur in de avond werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand in de Christinastraat. Omwonenden zagen vlammen uit de schoorsteen komen en waarschuwden de bewoners en de Brandweer.

Ter plaatse bleek het in de schoorsteenpijp behoorlijk te branden. Met gebruik van de ladderwagen van kazerne Amstelveen kon de Brandweer de pijp schoon vegen. Na een uur was het vuur gedoofd. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

De bewoners hebben de tip gekregen om zeker één of twee keer per jaar de schoorsteen schoon te laten vegen.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen