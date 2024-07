Scholieren Yuverta College debatteren in raadzaal

Aalsmeer – Zes klassen van het Aalsmeerse Yuverta College bezochten in mei en juni het raadhuis. De 15-jarige scholieren kropen in de huid van gemeenteraadsleden en maakten zo op een actieve en leuke manier kennis met de ins en outs van de politiek.

Huis van de democratie

ProDemos is het ‘Huis voor democratie’ en legt uit wat de spelregels van de democratie zijn. Ze laten zien wat mensen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen, in de gemeente, de provincie, het land en in Europa. Begeleiders van ProDemos reizen door het hele land om klassen van middelbare scholen te begeleiden in een debatspel. Zo waren zij ook zes middagen in mei en juni in de raadzaal van Aalsmeer om klassen van het Yuverta College op weg te helpen.

Festival voor jongeren

Na een korte uitleg over hoe de lokale politiek werkt, wat raadsleden doen en wat de rol van de burgemeester en wethouders is, zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan. Eerst werden politieke partijen gevormd. Daarna werd geluisterd naar het voorstel van de ‘wethouder’. Dit voorstel ging over het organiseren van een festival voor jongeren. De scholieren moesten nadenken over hoe het festival beveiligd kan worden, hoe laat de harde muziek moet stoppen, of er gedacht wordt aan het milieu (bijvoorbeeld door geen plastic bekers te gebruiken). Ook moesten ze een standpunt innemen over het wel of niet schenken van alcohol en energiedrankjes en of het festival voor jongeren met weinig geld gratis moet zijn. Tot slot mocht een eigen voorstel geschreven en gepresenteerd wordren.

Fanatiek

Daarna werd het spannend: de scholieren gingen met elkaar in debat. Een leerling: “Ik moest er aan wennen, vond het in het begin best wel lastig. Maar als je eenmaal echt meedoet, word je best fanatiek. Je wilt dan heel graag dat de anderen voor jouw idee gaan stemmen.” En een andere leerling: “Ontzettend leuk om te doen. Ik merkte dat door met elkaar in debat te gaan en te luisteren naar elkaars ideeën het voorstel echt beter werd.”

Vragenkwartier

De middag werd afgesloten met een vragenkwartiertje met raadsleden. Daarbij waren Sybrand de Vries van D66 en Marjanne Vleghaar van de VVD aanwezig. Een vraag die elke keer terug kwam was of er in de raad wel eens ruzie is en hoe dat dan wordt aangepakt. Marjanne Vleghaar: “We maken geen ruzie, maar verschillen wel regelmatig van mening. Dat is niet erg, maar juist goed. Zo worden de voorstellen inderdaad beter en houden we elkaar scherp.” De gemeenteraad van Aalsmeer vindt het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met de politiek en de democratie. Daarom werken de raadsleden mee aan programma’s voor middelbare scholieren en de basisscholen.

Foto: Gemeente Aalsmeer