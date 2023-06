Schiphol: “Minder hinder door nachtsluiting en weren privéjets”

“Wij grijpen elke mogelijkheid aan luchtvaart schoner, stiller en beter te maken. Dus ook de balanced approach. Het is de hoogste tijd voor maatregelen die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk merkbaar positief effect hebben voor onze buren. Een nachtsluiting en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen en privéjets zijn voor een deel van de luchtvaartmaatschappijen lastig, maar zijn voor het verbeteren van de leefomgeving essentieel. Uiterlijk in de zomer van 2024 moet er zekerheid en duidelijk zijn over de maatregelen, zodat we het kunnen doorvoeren in de capaciteitsdeclaratie voor 2025. Dan ligt het vast en laten we zien dat het ons menens is. Dat is de enige manier om vertrouwen van medewerkers, passagiers, omwonenden, politiek en samenleving terug te winnen”, aldus CEO Ruud Sondag van luchthaven Schiphol.