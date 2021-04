Schiphol: Deze week rond 455 vluchten per dag

Aalsmeer – Komende week, van 12 tot 18 april, verwacht Schiphol gemiddeld 455 vluchten per dag op Schiphol. De Polderbaan is tot 10 mei niet beschikbaar vanwege groot onderhoud. Daarom wordt naast de Kaagbaan zoveel als mogelijk de Zwanenburgbaan ingezet als hoofdbaan.

In piekmomenten of als de omstandigheden daarom vragen kunnen ook de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan worden ingezet. Op welke banen geland of gestart wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden, de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. Kijk voor meer informatie op bezoekbas.nl.

Foto: Schiphol Airport

Verwachte piekmomenten

In de week van 12 tot 18 april verwacht Schiphol dagelijks de volgende piekmomenten:

Startpieken:

– ‘s ochtends tussen 09.20 en 11.00 uur;

– ’s avonds tussen 20.20 en 21.20 uur.

Landingspieken:

– ’s ochtends tussen 07.20 en 08.40 uur;

– ’s avonds tussen 18.40 en 20.00 uur.

Terugblik 29 maart – 4 april

In de eerste week van april waren er gemiddeld 437 vluchten per dag op Schiphol. 85% van deze vluchten maakte gebruik van de Kaagbaan en de Zwanenburgbaan. Op momenten dat deze banen niet inzetbaar waren, bijvoorbeeld vanwege korte werkzaamheden of vanwege weersomstandigheden, is de Aalsmeerbaan tijdelijk ingezet als hoofdstartbaan en is de Buitenveldertbaan tijdelijk ingezet als hoofdlandingsbaan. Daarnaast zijn deze banen gebruikt als tweede start- en landingsbaan tijdens piekmomenten.