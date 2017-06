Floretschermer Daniël Jeugdkampioen

Aalsmeer – Daniël Giacon is afgelopen weekend voor de zevende maal Nederlands Jeugdkampioen Floretschermen in zijn leeftijdscategorie geworden. De 16-jarige schermer was oppermachtig bij de jongens tot 17 jaar. In de voorrondes maakte hij 30 punten en kreeg hij slechts 2 punten tegen. Ook in de eliminatiepartijen werd het niet echt spannend. Na twee winstpartijen van 15-0 en 15-1 werden de halve finale en finale beide met 15-5 gewonnen. De titel Nederlands Kampioen Cadetten (U17) was voor het derde jaar op rij voor Daniël.

Bij de Junioren, jongens tot 20 jaar, behaalde Daniël een mooie derde plaats. De scholier uit Aalsmeer stond uitstekend te schermen, maar verloor de halve finale van een 19-jarige jongen die afgelopen seizoen full-time in Italië heeft getraind.

Beste schermer 2016

Naast de bekers behorende bij deze prestaties, kreeg Daniël tijdens het NJK ook de Scherm-Oscar voor de beste schermer van 2016 overhandigd. Een prachtige onderscheiding voor de jonge schermer.

Crowdfundingsactie

Het seizoen is voor Daniël nog niet afgelopen. Door zijn goede resultaten op seniorentoernooien, heeft hij zich gekwalificeerd voor de Wereld Kampioenschappen schermen. Vanaf nu zal hij zich naast de laatste toetsweek voor school intensief gaan voorbereiden op het WK in Leipzig. Daar zal hij oog in oog komen te staan met de absolute top van het schermen. Er doen diverse Europese kampioenen mee, maar ook vele Wereldkampioenen en Olympische kampioenen. De kosten die verbonden zijn aan deelname aan het WK zijn voor eigen rekening van de schermers. Daarom is Daniël een crowdfundingsactie gestart op Talentboek. Op zijn site www.danielgiacon.nl staat een link naar Talentboek. Helpt u Daniël ook? Alle beetjes helpen!