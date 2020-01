Schaatsen bij ijsclub De Blauwe Beugel

Rijsenhout – De Jeugd van het zaterdagmorgenschaatsen van ijsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout heeft afgelopen zaterdag voor het eerst geschaatst in de Blauwe Beugel hesjes en kon de schaatsen mooi vervoeren in een bijpassende Blauwe Beugel sporttas.

Deze hesjes en tassen, zijn aangeschaft met behulp van acties en geld wat beschikbaar is gesteld door de Rabobank, het Meerlandenfonds en de sponsoren van de club van 50 van ijsclub de Blauwe Beugel. Nadat een aantal jaar geleden sponsor Langhout Beton al mooie schaatshelmen ter beschikking gesteld had, was dit de volgende stap naar een mooie en sportieve uitstraling voor deze club.

Trainingen jeugd

Ijsclub de Blauwe Beugel, sinds 10 jaar serieus bezig met het jeugdschaatsen op de Kennemerijsbaan te Haarlem, heeft ook dit jaar weer zo’n 45 kinderen uit de regio die spelenderwijs het schaatsen bij gebracht word. Dit gebeurt onder leiding van acht gemotiveerde trainers en trainsters die elke zaterdagmorgen vroeg opstaan om de enthousiaste kinderen het schaatsen aan te leren. En elk jaar stromen er wel acht kinderen door naar de trainingsgroep, waar ze naar een hoger niveau gebracht worden. En er zijn in het verleden, en ook op dit moment weer, enkele talenten die op landelijk niveau meestrijden om de prijzen.

Heeft u of uw kind interesse om te schaatsen? Kijk dan op www.ijsclubdeblauwebeugel.nl voor de mogelijkheden en meer informatie.