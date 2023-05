Schaapscheerfeest zondag bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Op zondag 7 mei worden bij kinderboerderij Boerenvreugd de schapen geschoren. Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij het scheren en bij demonstraties wol spinnen en wol vilten.

Kinderen kunnen met de net geschoren wol schaapjes knutselen. De activiteiten zijn van 11.00 tot 15.00 uur en vinden plaats in de grote tent. Er zal elk uur een schaap geschoren worden, te weten om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. Kinderboerderij Boerenvreugd is gehuisvest aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.