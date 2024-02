SCAU: Tosca en Nicolas verrassend goed!

Uithoorn – Het was zondagmiddag buiten nat en grijs. Maar in de Schutse vlogen de muzikale vonken de bijna volledig bezette zaal in. Daarvoor zorgden violiste Tosca Opdam en pianist Nicolas van Poucke. Zij hadden voor het publiek van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) een origineel en toegankelijk programma samengesteld.

In de Vioolsonate nummer 7 van Ludwig van Beethoven speelt de pianopartij niet meer een bescheiden begeleidingsrol, ondergeschikt aan die van de violist. Zoals eerder bij Beethovens voorgangers. Violist en pianist zijn in Beethovens viool-sonates gelijkwaardige partners. Zoals Tosca Opdam en Nicolas van Poucke, die muzikaal volmaakt communiceerden. Vol vuur in de slotdelen of ontroerend mijmerend in het langzame deel.

Verrassend goed

Zelden uitgevoerd, maar verrassend goed gecomponeerd en meeslepend gespeeld was de vioolsonate in d van de Nederlandse componiste Amanda Maier, uit de late jaren van de negentiende eeuw. Het SCAU-publiek genoot ervan, dankbaar voor deze aangename kennis-making. Na de welluidende korte sonate ‘Im alten Stil’ van de Noor Christian Sinding klonk als sluitstuk de grillige Vioolsonate nummer 2 van Robert Schumann. Die klonk precies zoals de componist had bedoeld, eenvoudig en zachtjes waar nodig. Maar ook levendig en bewogen, zoals in het slotdeel van de sonate. Wat vonkte het daar weer op het SCAU-podium.

Op zondag 17 maart presenteert pianoduo Beth & Flo het speelse programma ‘Ensuite’. Ook leuk voor de kinderen van de ouders, opa’s en oma’s bij het SCAU-publiek. Zie de website van de SCAU: www.scau.nl.