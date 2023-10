SCAU Presenteert…

Regio – Na de zeer succesvolle seizoensopening met popsongs van ABBA in september j.l. gaat de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) zondag 15 oktober a.s. op de klassieke, kamermuzikale toer. Celliste Lidy Blijdorp en pianist Tobias Borsboom spelen dan werken van Ravel, Poulenc, Vermeulen, Dvorak en Kabalevsky. De aanvang van het concert is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Locatie is De Schutse, De Mérodelaan 1 te Uithoorn.

Verhalen vertellen via de muziek

Lidy Blijdorp en Tobias Borsboom spelen al bijna tien jaar samen. Ze traden op in veel grote zalen en op vooraanstaande festivals zoals Wonderfeel en het Grachtenfestival. Ook maakten zij hun opwachting in enkele theaterproducties. ‘Wij zijn een goede match omdat wij altijd de muziek de verhalen willen laten vertellen. Tijdens repetities kunnen we elkaars gedachten lezen en spreken we vaak in beelden, kleuren en filmische scènes’. Ook als solist zijn ze succesvol. Zo was Tobias winnaar van de prestigieuze Dutch Classical Talent Award en won Lidy in 2020 twee Edisons voor haar debuutalbum ‘Journeyers’ (‘Reizigers’).

Oerkracht

Lidy is een oerkracht op de cello. Muziekjournalist Mischa Spel zegt over haar spel: ‘Het is rauw, gewaagd en eigenzinnig. Ze laat de muziek echt spreken. Risico’s neemt ze, pizzicati geselen als bijna knappende snaren je oor, je ruikt de hars bijna. Ze grijpt diep in de timbre-bibliotheek van haar instrument, de kleuren, sferen, geuren, vondsten spatten je tegemoet’. Tobias Borsboom trad al eens eerder zeer succesvol op bij de SCAU in april 2022.

Afwisselend programma

Samen brengen zij een afwisselend programma. Het recital wordt geopend met drie stukken van haar CD ‘Journeyers’: delen uit Daphnis et Chloé en uit Rapsodie Espagnole, beide van Maurice Ravel, oorspronkelijk voor symfonieorkest, door Lidy Blijdorp gearrangeerd voor cello en piano. Daarna volgt de Cellosonate van Poulenc. Deze sonate is een van de eerste werken die het duo instudeerde. ‘Dat is lang geleden, hoor. Fijn om dit vrolijke maar ook rare stuk weer te spelen. Poulenc is een geniale componist’, vertellen de musici eensgezind.

Onbekend maakt bemind

Na de pauze staat de meeslepende, eerste cellosonate van de Nederlandse componist en muziekpublicist Matthijs Vermeulen (1888 – 1967) op het programma. Hij liet zich o.a. inspireren door zijn gelukkige huwelijk en door het einde van de Eerste Wereldoorlog. Zijn werken worden gekenmerkt door heftige, compromisloze emoties. Als rustpunt volgt dan het romantische stuk ‘Waldesruhe’ van Dvorak. Lidy en Tobias besluiten hun optreden met het celloconcert van Kabalevsky, in een bewerking voor cello en piano. Kabalevsky wordt wel eens ‘een verdunde Prokofjev’ genoemd, maar dat doet hem groot onrecht. Hij schreef toegankelijke, romantische werken en maakte zich groot voor muziekonderwijs aan kinderen en jongeren. Dit celloconcert droeg hij dan ook op aan ‘muziekstudenten en jonge musici’. Fantastisch dat Blijdorp en Borsboom een werk spelen dat bijna nooit klinkt in de concertzaal, maar dat door het publiek zeer gewaardeerd zal worden.

Kaartverkoop en nadere informatie

Losse kaarten à € 17,50 en abonnementen zijn te online te bestellen via www.scau.nl Daar is ook nadere informatie te vinden over het programma en over de musici. Losse kaarten zijn ook te koop in de boekwinkels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Jongeren tot en met 16 jaar hoeven maar € 10,- te betalen.