Scau presenteert feestelijke seizoensafsluiting

Uithoorn – In december 2023 vierde de voorzitter van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) Bob Berkemeier zijn 75ste verjaardag. Als verjaardagscadeau kreeg hij carte blanche voor de feestelijke seizoen afsluiting op zondag 21 april a.s. in De Schutse te Uithoorn. Aanvangstijd is 14.30 uur. Bob heeft geweldige musici uitgenodigd: zijn ‘muzikale vriendin’ Clara de Vries (sopraan), klarinettist Hanka Clout en pianist Steven Faber.

Klassiek-romantisch

Clara de Vries woont in Zwolle en is een gerenommeerd zangeres en zangpedagoge, die veertien jaar lang les heeft gehad van de internationaal bekende alt Aafje Heynis en daarna van Charlotte Margiono. Zij is daardoor stevig geworteld in de traditie van de Hollandse zangschool. Samen met haar muzikale partners brengt zij een klassiek-romantisch programma met onder andere het meeslepende ‘Der Hirt auf dem Felsen’ van Schubert en de grote aria ‘Parto, ma tu ben mio’ uit de opera ‘La clemenza di Tito’ van Mozart. Deze aria bevat een befaamde klarinetsolo die Mozart schreef voor een bevriende klarinettist.

Vrouwelijke componisten

Het bijzondere van dit concert is, dat er veel aandacht is voor vrouwelijke componisten die in de overheersend mannelijke muziekgeschiedenis gemakkelijk ondergesneeuwd raken: pianowerken van Lili Boulanger en Henriëtte Bosmans, ‘Makkelijke stukken’ (‘Latwe Utwory’) van Grazyna Bacewicz voor klarinet en piano, gevolgd door vier liederen van Alma Schindler-Mahler. Daarnaast komen er ook nog werken voorbij van mannelijke componisten zoals Spohr en Crusell. Een fantasievol en kleurrijk programma met muziek die het publiek waarschijnlijk nog nooit eerder heeft gehoord. Dit alles onder het motto: laat je verrassen!

Informatie en kaartverkoop

Het concert vindt plaats op zondag 21 april 2024 in De Schutse te Uithoorn. Aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten kosten € 17,50 en zijn online te bestellen via www.scau.nl. Jongeren tot en met zestien jaar betalen slechts € 10,–. Vanaf ongeveer een week vóór het evenement zijn er ook losse kaarten te koop in de boekhandels Readshop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De overgebleven kaarten worden vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht. Voor vragen en nadere informatie kunt u mailen naar: secretariaat.scau@gmail.com

Foto: Studio Chantal Nijhof