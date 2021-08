Vinkeveen – Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen wil wekelijks een ouderenmiddag organiseren voor iedereen die op zoek is naar gezelligheid en een luisterend oor. OVM Vinkeveen is Zelfstandig Adviseur van RegioBank en steunt de ouderenmiddag. Een prachtig initiatief dat bijdraagt aan een sociaal vitaal Vinkeveen. De wekelijkse ouderenmiddag wordt opgezet om ontmoeting en verbondenheid te bevorderen en zo eenzaamheid tegen te gaan. Het is een laagdrempelige bijeenkomst voor de oudere inwoners van Vinkeveen en Waverveen. Een plek om spelletjes ter doen, een kopje koffie of thee te drinken of gewoon gezellig samen te zijn. Wij als zelfstandig adviseur RegioBank draagt Sociaal Cultureel Centrum De Boei en de ouderen in Vinkeveen en Waverveen een warm hart toe en steunt dit initiatief graag. Doet u ook mee?

Verbinden

Samen voor de buurt is er voor elk initiatief dat zorgt voor verbinding en bijdraagt aan leefbaarheid in de buurt. Voor de wekelijkse ouderenmiddag kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken. We willen bijvoorbeeld graag spellen, speelkaarten, sjoelbakken en biljartballen aanschaffen. Daarom zijn donaties vanuit Vinkeveen en Waverveen meer dan welkom. Zo dragen we samen bij aan een fijne plek voor iedereen. Samen voor de buurt is er voor elk initiatief dat zorgt voor verbinding en bijdraagt aan leefbaarheid in de buurt. Zo zorgen we samen voor een buurt waarin je fijn woont, je thuis voelt en waar mensen naar elkaar omkijken. Dat willen wij allemaal.