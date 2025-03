Samen sporten bij ‘Michel de Ruyter’ is meestal leuker

Uithoorn – Je kunt natuurlijk elke zaterdag in je uppie een stukje gaan wandelen in Uithoorn, maar er komt een tijd dat je wel iets anders wilt. Je kunt dan ook bij een gezellige vereniging als Michiel de Ruyter komen kanoën of roeien. Samen met anderen maakt het sporten leuker.

Op zaterdagochtend is er kano-instructie van 09.00 tot 10.30 uur en aansluitend wordt gezellig een kopje koffie of thee gedronken en de jeugd speelt nog een potje tafelvoetbal. Maandelijks worden er toertochten georganiseerd, zodat je Nederland vanuit de waterkant opnieuw kunt ontdekken. Meerdere keren per jaar wordt er georganiseerd op wildwater gevaren onder leiding van gediplomeerde instructeurs. De kanopoloteams doen mee aan nationale en internationale toernooien, deze snelle sport is relatief onbekend, maar zeer spectaculair. En dat allemaal gezellig samen en bij één vereniging. En het fantastische van kajakken is dat het laagdrempelig is en dat je het vanaf 7 jaar kunt doen tot op hoge leeftijd. Dus gezellig varen met je kinderen of zelfs kleinkinderen.

Neem contact op met de vereniging via: kano@mdr.nu als je gebruik wilt maken van de twee gratis proeflessen, daarna kun je kiezen om lid te worden. Of je neemt (eerst) vier lessen om het wat langer uit te proberen en een keer mee te gaan naar een Wildwaterbaan. Er zijn kosten aan verbonden. Nieuwsgierig geworden en je wilt meer informatie? Neem een kijkje op de website: www.mdr.nu.

Kajakken niet je ding? Bij ‘Michel de Ruyter’ kun je ook roeien.

Op de foto: Kanopolo is ook een leuke bezigheid. Foto is aangeleverd.