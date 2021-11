Sam Creatief: Verkoop sjaals, sokken en kaarten

Kudelstaart – Op vrijdag 12 november van 9.00 tot 20.00 uur zal er een verkoopstand van SAM Creatief staan bij de ingang van de AH supermarkt in winkelcentrum Kudelstaart. Voor de herfst is er een nieuwe collectie warme sjaals, wollen handschoenen, gebreide truien, mutsen en de gebruikelijke geitenwollen sokken beschikbaar. Voor de december Feestdagen zijn er fantastisch mooi geborduurde tafellakens, handdoeken, schorten en servetten in de aanbieding.

Van de opbrengst van de verkopen wordt weer nieuw handwerkmateriaal gekocht, zodat het sociale werk van SAM Creatief kan worden voortgezet. Verder zijn bij de verkoopstand mooie en unieke Kerst- en Nieuwjaarskaarten te koop. De kaarten zijn door ouderen en vrijwilligers van SAM Creatief met de hand gemaakt van materialen van kaarten van voorgaande jaren. Die kaarten worden verknipt en weer tot een prachtige kaart geplakt. Er zijn verbluffend mooie exemplaren bij.

Voor ouderen

SAM Creatief is een activiteit voor ouderen die gezellig bij elkaar komen om te handwerken en op andere manieren creatief te zijn. De deelnemers worden van huis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. De groep komt drie keer per maand bij elkaar in het Parochiehuis en het is dan een reuze gezellige bezigheid. Er is nog plaats. Kijk voor meer informatie op www.stichtingsam.eu of bel Ingrid v/d End via 06-38263892. Vele jaren was dit een Rode Kruis activiteit, maar is dit najaar overgegaan naar SAM.