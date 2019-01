Sabine Verbeek: “Juiste zetje door Zaai”

Aalsmeer – Dat het Zaai coachtraject aanslaat, blijkt wel uit de grote belangstelling bij de Aalsmeerse startende ondernemers. In drie jaar tijd is het aantal Zaailingen verdubbeld. Bijzonder van juist deze lichting is dat een behoorlijk aantal van hen een gevestigde loopbaan met een goed inkomen inruilen voor het vrije ondernemerschap. Neem Sabine Verbeek; zij werkte 16 jaar bij de ING Bank, begon als stagiaire en groeide door. Geheel naar tevredenheid. Een reorganisatie en verhuizing van het bedrijf zorgde voor een pittige omslag. De bank had haar graag gehouden, maar iedere dag reizen terwijl er thuis een gezin met opgroeiende kinderen wacht, deed haar besluiten het roer totaal om te gooien. Bovendien was zij naar eigen zeggen ook wel toe aan een uitdaging.

Mooie cadeau’s

En die uitdaging werd haar bedrijf: Bornbasket! Sabine zelf moeder van twee kinderen ( 9 en 5 jaar oud) begon twee jaar geleden een onderneming waar Online kraammanden kunnen worden besteld die geheel naar eigen smaak kunnen worden gevuld. “Geen standaard manden”, verzekert zij “En alles van goede en betaalbare kwaliteit.”

Nog geen moment spijt heeft zij van haar overstap. Het inkopen is leuk, steeds weer op zoek naar originele cadeautjes – zoals dekentjes, badcape’s, slabbetjes – al dan niet van de naam van de baby voorzien – eerste schoentjes, lotion, shampoo en knuffeltjes. Het assortiment is zeer uitgebreid. Ook de gehele marketing er om heen geeft veel voldoening. Want zoveel is Sabine wel duidelijk; Deze tijd is zonder een goede website en social media ondenkbaar geworden. “Je moet er voortdurend achterheen zitten.” Gelukkig weten particulieren en bedrijven Bornbasket te vinden voor een mooi, vrolijk en nuttig kraamcadeau.

Leuk en leerzaam

Net op het nippertje kwam de aanmelding van Sabine Verbeek bij Zaai binnen. “Mijn zus – een vriendin van Kirsten Verhoef – heeft mij precies het juiste zetje gegeven. Zij had gehoord hoeveel profijt startende ondernemers van Zaai kunnen hebben.”

Het eerste personal coach gesprek is inmiddels achter de rug en de lovende woorden van coach Anja de Die bevestigen dat Bornbasket op de goede weg is. “Door Zaai heb ik veel mensen leren kennen die elkaar ondersteunen. Door de met elkaar gevoerde gesprekken word je gedwongen vanuit een andere invalshoek naar je eigen bedrijf te kijken. Het elkaar helpen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Het is een mooie samensmelting van mensen die mij al extra bestellingen hebben opgeleverd.”

Neem voor meer informatie over het Zaai coachtraject contact op met Kirsten Verhoef (project organisator) via de telefoon 0297-366182 of via de mail kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon