Ruim 200 kinderen op zoek naar pompoenen

Aalsmeer – De achtste pompoenenspeurtocht in Aalsmeer Centrum afgelopen zaterdag 28 oktober was weer een groot succes. Ruim 200 kinderen gingen op deze winderige maar droge herfstdag even lekker winkelen met hun (groot)ouders en op zoek naar de verstopte pompoenen in de etalages van de winkels.

Het is inmiddels een traditie, de pompoenenspeurtocht in Aalsmeer Centrum op de laatste zaterdag van de herfstvakantie. In de etalages van vijftien winkels verspreid door het centrum stonden pompoenen. Met behulp van een plattegrondje dat opgehaald kon worden bij de speciale Pompoenenkraam in de Zijdstraat konden de kinderen op zoek naar de pompoenen. Om kwart voor 1 stonden de eerste groepjes kinderen met hun ouders al te popelen om van start te gaan. Tussen 13.00 en 15.30 uur was het een drukte van jewelste in de straten met kinderen en hun ouders op zoek naar de pompoenen. Ook dit jaar waren er veel verklede kinderen op pad en bij Keurslagerij Ron Steen werd natuurlijk weer op pompoenensoep getrakteerd wat ook zeer in de smaak viel bij het winkelend publiek.

Prijswinnaars

Heel veel kinderen wisten alle pompoenen te vinden. Direct na afloop van de speurtocht werden de prijswinnaars getrokken en gebeld. De prijzen die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende winkeliers in Aalsmeer Centrum, konden zaterdagmiddag meteen opgehaald worden. In totaal zijn er 17 prijzen uitgereikt. De hoofdprijs, vier toegangskaartjes voor het Nemo Science museum in Amsterdam, is gewonnen door de 10 jarige Siena Hendriks. Kijk voor de foto’s op www.meeraalsmeer.nl

Foto: www.kicksfotos.nl