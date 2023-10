Ruil tegels voor tuinplanten

Uithoorn – Liggen er veel tegels in uw tuin en wilt u samen met de gemeente uw woonomgeving groener te maken? Zet nu de eerste stap. Als u tijdens de Tegelruilactie op zaterdag 14 oktober een tegel inlevert krijgt u er een gratis plant voor terug. Want een groene omgeving is beter voor mens en dier.

De hevige regenbuien van de afgelopen maanden hebben in veel Nederlandse steden en dorpen gezorgd voor ernstige wateroverlast. Door de harde ondergrond van tegels, beton en asfalt kan het regenwater niet wegzakken. Riolen raken overbelast, straten lopen onder en het water dringt huizen, winkels en gebouwen binnen. Dat leidt tot schade en overlast voor het verkeer, voor bewoners en ondernemers. En het brengt hoge kosten mee voor gemeenten. Bovendien houden betegelde tuinen de hitte langer vast. Een groene tuin biedt op warme dagen dus meer verkoeling, ook ín huis.

We moeten ons bewust zijn van de nadelige gevolgen van klimaatverandering voor onze verharde ondergrond. De gemeente Uithoorn neemt al tal van maatregelen. Door mee te doen aan de Tegelruilactie draagt u bij aan een minder verharde ondergrond. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, veilige en vooral groene samenleving.

Voordelen voor mens en milieu

De voordelen op een rijtje. Een groene tuin:

• is goed voor uw gezondheid;

• zorgt voor minder omgevingsgeluid;

• brengt de natuur dichterbij;

• biedt leven aan meer soorten dieren

• geeft verkoeling en een betere luchtkwaliteit

• vermindert de kans op wateroverlast en waterschade

• verlaagt uw energiekosten en

• verhoogt de waarde van uw woning.

Kom in actie

De Tegelruilactie vindt plaats op zaterdag 14 oktober, van 13:00-16:00 uur in de speeltuin aan de Rugstreeppad in de wijk Legmeer in Uithoorn. Ruil uw tegels in voor gratis planten. En doe het snel, want op=op. Vertel het uw buren, vrienden en kennissen. Hoe meer tegels we vervangen door groen, hoe beter. Zo maken we gemeente Uithoorn groener, gezonder en veiliger. Bel voor meer informatie het algemene nummer van de gemeente: (0297) 513 111. Of mail uw vraag naar duurzaamheid@uithoorn.nl.