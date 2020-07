Rugpijn na puinruimen in het Seringenpark

Aalsmeer – De werkzaamheden aan de Molenvlietdijk in het Seringenpark zijn onlangs afgerond. De dijk is door het Hoogheemraadschap Rijnland verbreed en verstevigd met een dikke laag zware klei. Daaroverheen is de oorspronkelijke bovenlaag weer aangebracht. En in die grond bleek ontzettend veel puinresten te zitten. Jarenlang ondergronds en nu als een deken van stenen, hout en plastic aan de oppervlakte.

Een onveilige situatie voor parkbezoekers, honden en de maaimachine van de hovenier. Om kapotte maaimessen en rondvliegende stenen te voorkomen is de Werkgroep Seringenpark met zes vrijwilligers het afval gaan opruimen. Na een paar uur hadden ze pijn in hun rug, maar ook kruiwagens vol afgevoerd. De jongste puinruimer was zo gelukkig een zwaar verroest hoefijzer te vinden tussen de troep.

De gemeente en Rijnland zijn inmiddels op de hoogte gesteld van deze ongewenste situatie. De werkgroep verwacht dan ook dat er een oplossing gevonden wordt zodat ze niet voor iedere maaibeurt een rondje met emmers en een kruiwagen hoeven te doen. Want in het mooie park hoort een veilige, egale grasmat te liggen waar alle bezoekers met plezier gebruik van kunnen maken.

Vrijwilligers gezocht

Deze keer was het een opruimactie van de Werkgroep Seringenpark, maar er is wel vaker wat te doen waar vrijwilligers voor nodig zijn. Daarom zou het fijn zijn als zich mensen willen aanmelden om zo af en toe te komen helpen. Voel je er wat voor? Neem dan contact op met Hansje Havinga via 0297- 325973 of info@hansje.info. Je bent van harte welkom.