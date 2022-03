Rozen snoeien in het Seringenpark

Aalsmeer – De rozen in het Seringenpark waren vorige week weer aan een snoeibeurt toe. Gelukkig kon de Werkgroep Seringenpark weer heel wat vrijwilligers bereid vinden om samen met Hovenier Harmen de handen uit de mouwen te steken. Er werden dikke leren handschoenen aangetrokken om de stekelige takken te lijf te gaan. Met acht mannen en vrouwen, waarvan de oudste 83 jaar is en de jongste 18 jaar, was na een ochtend hard werken de aanhanger van Harmen tot de nok toe gevuld. Het onderhoud van het mooie park vereist veel inspanning. Niet alleen van de hovenier maar ook van de vrijwilligers. Zij helpen bij het snoeien van de rozen, het bijplanten van vervangende seringenstruiken, het zomers verwijderen van de ‘pispotjes’ uit de struiken, enzovoort. Dit voorjaar zijn, na lang wachten, gelukkig ook de meidoorns geplant in de dijk. Vier grote vakken die een mooie achtergrond gaan vormen in het park. Bij de aanleg is ook rekening gehouden met ‘sleetjes-paden’. Als er ooit nog sneeuw valt kunnen de kinderen met hun slee onbelemmerd de dijk af glijden.

Hek verplaatsen

Nog een grote wens van de werkgroep is het verplaatsen van het hek bij de uitgang naar de dijk langs de Molenvliet. Dat hek is na de versterking van de dijk door Rijnland aan de binnenbocht geplaatst waardoor nu vanaf de dijk via een olifantenpaadje fietsers, scooters en brommers ongehinderd het park in kunnen scheuren. Al menigmaal hebben wandelaars en ook honden een zijsprong moeten maken om niet aangereden te worden. De oplossing is eenvoudig; plaats het hek langs de buitenbocht. De hoop is nu dat er heel snel, of door de gemeente of door Rijnland, iets aan deze gevaarlijke situatie wordt gedaan. Want behalve een heel mooi park wil de werkgroep ook een veilig Seringenpark!