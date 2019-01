Royal FloraHolland vol vertrouwen 2019 in

Aalsmeer – Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland is tevreden over het afgelopen jaar. “Ik sluit mijn eerste jaar als CEO van deze prachtige coöperatie af met een voldaan gevoel. We hebben grote stappen gezet in de digitalisering van de marktplaats. De resultaten van onze dagelijkse dienstverlening zijn sterk verbeterd. En we zijn goed op weg met de standaardisering en uniformering van onze logistieke processen. Het installeren van de Ledenraad tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) was een geweldig hoogtepunt voor ons allemaal.”

Sierteeltland van wereldformaat

Van Schilfgaarde: “2019 wordt een jaar van versnellen. We zetten hoog in op een excellente dienstverlening voor klanten, internationale groei en digitalisering. Ik zie het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. Samen zetten we Nederland op de kaart als sierteeltland van wereldformaat.”

“Graag breng ik met u een toost uit op een succesvol 2019. Wij verwelkomen u op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2019 in Aalsmeer. Ik kijk ernaar uit u daar, of later in 2019, te ontmoeten.”

Bron: Royal Flora Holland