Roy en Justin present op MAC benefietgala

Aalsmeer – Op zondag 27 augustus organiseerde Stichting ‘Vrienden van het Magic Art Center’ in De Meerse Hoofddorp het MAC benefietgala Hans Klok and Friends. De gehele opbrengst van dit gala, met als hoofdact Hans Klok, komt ten goede aan het Magic Art Center; het knusse theater in Bennebroek opgericht in 1984, waar iedere Nederlandse goochelaar minimaal één keer op het podium heeft gestaan.

Speciaal voor dit benefietgala kwam een bijzonder gezelschap illusionisten samen, waaronder enkele Nederlandse en wereldkampioenen, om geheel belangeloos bijzondere optredens te verzorgen ter ere van het Magic Art Center. Ook Roy en Justin Huiskens uit Aalsmeer verzorgden een optreden. Roy deed de beruchte ringenact waar Richard Ross meester in was. Nederlands bekendste illusionist, Hans Klok, verzorgde een showblok met spectaculaire acts.

Het Magic Art Center, gevestigd in Bennebroek, is in 1984 opgericht door tweevoudig wereldkampioen Richard Ross. Sinds de start wordt iedere eerste maandag van de maand een thema avond vol goochelen en variété georganiseerd. Tevens bevat het theater een klein museum waar originele posters van goochellegendes aan de muur hangen, vitrines vol goochelprops en gimmicks en oude boeken boordevol geheimen. Nederland heeft diverse beroemde illusionisten voortgebracht. Het Magic Art Center zet zich daarom in om nieuw en jong talent een podium te bieden om haar kunsten te vertonen.

